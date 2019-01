Beslutning taget: Castor bliver repareret

Selvom, der stadig er et stykke vej til økonomien er på plads, så er bestyrelsen klar til at sende Castor på værft.

Bogense: Der har været stor tvivl om det ville lykkes at få det gamle nordfynske træskib Castor til at sejle igen, og selvom de økonomiske ender endnu ikke når helt sammen, så er der nu lys forude.

Skibets bestyrelse har nemlig besluttet sig for at skibet skal sejles på værft i løbet af februar, så det kan få genopbygget tekniske installationer og de dele af skroget, der blev skadet under branden sidste år. Dermed skulle skibet være sejlklart inden sommerens forskellige togter.

- Mange gode kræfter har været i spil, først for at afgøre om totalskaden ved branden i efteråret ville betyde et farvel til vores gamle galease - og derefter, da den mulighed var utænkelig - at få tilbud på reparationen, og finde penge til det, fortæller bestyrelsen.

Lige nu har indsamlingen rundet 83.000 kroner af målet på 200.000, men bestyrelsen har tillid til, at man når endnu tættere på målet ved at folk nu kan se, at pengene faktisk er med til at få skibet på havet igen.

Derudover arbejdes der intensivt på en række ansøgninger til forskellige fonde.