Bogense: I krydset mellem Assensvej og Odensevej skete der et voldsomt uheld tidligt fredag aften, hvor en mandlig bilist (alder og bopæl ukendt red.) i en stjålen bil kørte op i en bil, der derfor blev skubbet op i en tredje bil.

De to påkørte biler holdt tilbage i krydset for ubetinget vigepligt og havde ingen mulighed for at undgå påkørslen bagfra. Et vejskilt i det pågældende kryds blev under uheldet ramt med så stor kraft, at det blev revet op af jorden.

- Der er sket store materielle skader, men heldigvis ingen alvorlige personskader, fortæller vagthavende ved Fyns Politi.

Manden, der kørte den stjålne bil, har desuden mistet retten til at køre bil. Han blev anholdt og taget med på politigården i Odense, hvor det blev fastslået, at han var spirituspåvirket.

- Vi sigter ham for at køre i bil uden førerbevis, for at have stjålet bilen og endelig spirituskørsel. Vi oplyser ikke promilletal, men jeg kan sige så meget, at han ligger et godt stykke over det tilladte. Det er bestemt en alvorlig sag, men vedkommende bliver kun afhørt til sagen og løsladt igen, siger vagtchefen.