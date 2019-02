Bellaiche fortæller om demens i familien

Søndersø: Demens kan være en svær sygdom at leve med, både for den demente, men også for familien. Derfor inviterer Nordfyns kommune og Alzheimerforeningen til demenscafé 11. marts kl. 15.30 på Tingstedet i Søndersø.

Her er journalist og studievært Michele Bellaiche, kendt fra TV2, gæst, og hun fortæller om sin egen rolle som pårørende. Hvordan hun opdagede sin mors begyndende tegn på demens, hvordan hun i lang tid benægtede det, og hvad hun i stedet kunne have gjort for at hjælpe sin mor til et bedre liv. Michele Bellaiche har også lavet TV2 dokumentar om demens.

Inden foredraget er der oplæg ved ergoterapeut Sissel Madsen fra Center for Kommunikation og Velfærdsteknolog. Hun vil fortælle lidt om, hvad der kan tilbydes af hjælpemidler til demensramte familier. Man vil også kunne se nogle af de hjælpemidler, som findes.

I pausen serveres et let traktement. Alle er velkomne, men det koster 50 kroner at deltage, og der er tilmelding senest 7. marts til birthe@oexenberg.dk eller daa@nordfynskommune.dk