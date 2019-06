Begejstring hos kommunen: Stort fremmøde til dialogmøder

Nordfyns kommune er imponeret over fremmødet til seks dialogmøder mellem lokale borgere og politikere. Et af stederne måtte arrangørerne lukke for tilmeldingen, fordi der ikke var plads til flere.

Nordfyn: Onsdag fandt det sidste af i alt seks dialogmøder mellem kommune og lokalområder sted, da borgere og politikere fra Nordfyns Kommune mødtes til fællesspisning og inspirerende dialog i Bårdesø Forsamlingshus.

Det er Nordfyns Landdistriktsråd og Nordfyns Kommune, der i fællesskab har inviteret til dialogmøderne med henblik på at opnå et endnu tættere samarbejde på tværs af by, land og lokalråd. På den måde har møderne været med til at sikre, at der bliver holdt liv i landsbyerne ved i fællesskab at lede efter bæredygtige løsninger på lokale udfordringer. Og det initiativ har der været rigtig stor interesse for, fortæller Mette Landtved-Holm (V), der er formand for Erhvervs-, Kultur- og Fritidsudvalget i Nordfyns Kommune:

- Det er gået langt over forventning. Vi havde troet, at der måske ville komme 50 hvert sted, hvis vi var heldige. Men det laveste antal fremmødte har været 75, og et sted har man oven i købet måtte lukke for tilmeldingen, da den nåede 125 tilmeldte, fordi der ikke var plads til flere. Så folk har virkelig været interesseret i at få en dialog med politikerne.