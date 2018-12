Begejstring: 97 nye sommerhusgrunde på Nordfyn

Med 97 grunde er Nordfyns Kommune den fynske kommune, som har fået lov at udlægge flest grunde. De skal fordeles på to områder ved Hasmark og ét ved henholdsvis Tørresø og Skåstrup. Og de kommer til at ligge i tilknytning til eksisterende sommerhusområder.

- Derfor forventer jeg også, at de knapt 100 nye sommerhuse, der bliver opført over år, vil genere flere overnatninger end gennemsnittet er på de nuværende sommerhuse.

- Det betyder væsentligt mere, end tallet umiddelbart tyder på, fordi det bliver muligt at opføre nye sommerhuse, hvad der ikke er muligt så mange steder i dag, siger han med tanke på, at nye sommerhuse er en mere attraktiv vare end ældre sommerhuse med færre bekvemmeligheder.

Nordfyn: Med i forvejen 3300-3500 sommerhusgrunde rundt på Nordfyn, kan man hævde, at de 97 grunde, som den politiske aftale, der er indgået , har givet kommunen lov at udlægge, kun er en krusning på overfalden.

Den moderne turist

Rikke Lindhøj, bureauleder for Visitnordfyn, forventer sig også meget af de nye udlægninger.

- Det har rigtig stor, positiv betydning, siger hun og tilføjer, at grundene vil være en oplagt mulighed til at bygge sommerhuse, som er tilpasset ønskerne hos den moderne turist.

Lejer man et ældre sommerhus, bliver man måske nødt til at gå på kompromis. Rikke Lindhøj påpeger, at tidens sommerhusgæster generelt set tiltrækkes af nye, lyse, lækre, enkle huse indeholdende de bekvemmeligheder, man er vant til derhjemme. Eksempelvis er et sommerhusophold uden adgang til tv- og netforbindelse for mange efterhånden vel at betragte som en traumatiserende oplevelse.

Tendensen er også, at sommerhusene gerne må være store, hvilket man allerede har blik for i dag ved Skåstrup Strand, hvor det er muligt at bygge huse på over 300 kvadratmeter. Hvilket falder i god jord hos mange kunder.