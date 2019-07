Bedre at sælge på nettet: Snart slut med Kræmmerhuset i Hjadstrup

Hjadstrup: Der er om ikke gået inflation i kræmmermarkeder så i hvert fald skudt så mange af dem op, at det ingen naturlov er, at kunderne vælter ind.

Det kan Mogens Westergaard konstatere. De seneste fem år har han haft Kræmmerhuset i den gamle skole i Hjadstrup uden for Otterup. Snart er det slut. De kommende tre-fire weekender holder han fortsat ophørsudsalg klokken 10-16, inden han definitivt lukker. Årsagen er dels svigtende salg. Dels en mere positiv årsag; nemlig de mange opgaver han har som tømrer på fuldtid.

- Jeg har opgaver helt frem til jul, og der rækker 24 timer i døgnet ikke, hvis jeg også skal drive Kræmmerhuset, siger han.

Ofte har de mange timer, han har brugt på at sælge brugte ting og sager, heller ikke stået mål med indtjeningen. Han fortæller, at han på virkelig dårlige dage kun omsætter for omkring 200 kroner, mens han andre dage kan sælge for 1500 kroner.