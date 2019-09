Bedømmelseskomité på sightseeing i Krogsbølle Sogn: - Vi er dybt imponeret

Bedømmelseskomitéen var imponeret over, hvad de oplevede i Krogsbølle Sogn. Carsten Hansen i midten er formand for komitéen og tidligere minister for by, bolig og landdistrikter. Til venstre ses Kjeld Kramsbjerg Hansen, kasserer og sekretær i Krogsbølle Sogns Lokalråd. Foto: Emil Hermann

Krogsbølle Sogn er blandt de tre finalister i dysten om at blive Årets Landsby. Søndag var Bedømmelseskomitéen for Årets Landsby taget til Nordfyn for at høre nærmere om alle projekterne i Krogsbølle, Bårdesø og Tørresø.

Krogsbølle/Bårdesø/Tørresø: Skråstænger med dannebrogsflag var sat op på lygtepælene, hækkene klippet og græsset slået. Ja, alt stod skarpt, da Bedømmelseskomitéen for Årets landsby søndag morgen og formiddag var på rundvisning i Krogsbølle Sogn. Krogsbølle Sogn, der er udgjort af landsbyerne Krogsbølle, Bårdesø og Tørresø, er i år er blandt de tre finalister i dysten om at blive Årets Landsby. Bedømmelseskomitéen var på besøg for at blive klogere på alle de projekter, som Krogsbølle Sogns Lokalråd og de lokale borgere i fællesskab enten har fuldendt eller er i fuld gang med at føre ud. Anne Mette Ditlev, formand i Krogsbølle Sogns Lokalråd, bød dommerne velkommen, og herefter var det Kjeld Kramsberg Hansen, kasserer og sekretær, der tog over og førte gruppen over til Krogsbølles nye grønne oase tæt ved skolen. Før stod der et faldefærdigt hus på området, som nu er revet ned. Den grønne oase består i dag af flere skønne områder, og planen er, at stedet i fremtiden skal bruges til forskellige arrangementer. Områdefornyelsen af Krogsbølle Bygade, der stod på i mange år, blev naturligvis også nævnt. Projektet blev færdiggjort sidste sommer, og bygaden, der før var hverken pæn at se på eller sikker at færdes på for cyklister og gående, har nu fået en ordentlig tur. Bussernes nye vendeplads foran skolen blev også fremhævet. Folkemekka er et andet nyt projekt i landsbyen, hvor lokalrådet ønsker at skabe liv i bygningen foran skolen ud mod Krogsbølle Bygade. Ønsket er blandt andet at lave et motionsrum for alle samt lokaler til unge mennesker, hvor der kan spilles e-sport.

Foreløbig er vi dybt imponeret over alt det, der sker i Krogsbølle Sogn. Det er drevet af nogle meget aktive ildsjæle, men de lokale borgere bliver også involveret i projekterne. Carsten Hansen, formand for bedømmelseskomitéen.

På sigthseeing i Krogsbølle. Her ses den nye, grønne oase tæt ved skolen. Foto: Emil Hermann

Nyt bofællesskab Et andet projekt, der har været undervejs i nogle år, men nu ser ud til at blive en realitet, det er Bofællesskabet Kirkebakken. Fyens Almennyttige Boligselskab ønsker at bygge et seniorbofællesskab i Krogsbølle med otte boliger. Og håbet er, at beboerne måske kan blive selvforsynende med energi fra de vindmøller, der står på marken lige ved siden af. Krogsbølle Sogns Lokalråd har meget fokus på FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Mål 11, der vedrører landsbyers miljø, bliver brugt i mange af projekterne. Og derfor er det heller ikke tilfældigt, at Krogsbølle Sogn er blandt årets tre finalister om at blive Årets Landsby. - Årets tema er den bæredygtige landsby, og det gælder det miljømæssige, det fællesskabsmæssige og inddragelse af det sociale element. Det viser sig, at folk en række steder har fundet sammen omkring det bæredygtige koncept. Vi var forrige søndag i Torup ved Hundested og se et flot eksempel, og i dag gælder det Krogsbølle Sogn og senere Asaa ved Brønderslev, fortæller Carsten Hansen, formand for Bedømmelseskomitéen og tidligere minister for by, bolig og landdistrikter. - Foreløbig er vi dybt imponeret over alt det, der sker i Krogsbølle Sogn. Det er drevet af nogle meget aktive ildsjæle, men de lokale borgere bliver også involveret i projekterne. Oasen tæt ved skolen og renoveringen af Krogsbølle Bygade er eksempler på flotte resultater.

Anne Mette Ditlev, formand for Krogsbølle Sogns Lokalråd, fortæller om projektet Folkemekka. Foto: Emil Hermann

Ikke farvet Nu er du selv født og opvokset i Odense og er dermed fynbo, så det er vel Krogsbølle Sogn, der løber med prisen som årets landsby? - Sådan hænger det ikke sammen. Vi laver en votering, og vi har bestemt ikke valgt de tre finalister efter vores egen bekvemmelighed, for vi kørte først til Nordsjælland, så Nordfyn og til sidst Nordjylland. Vi vil gerne belønne det unikke, og det er vigtigt, at den ekstraordinære indsats bliver påskønnet, påpeger Carsten Hansen. Bedømmelseskomitéen var på besøg i 2,5 time. Rundvisningen førte også dommerne til Bårdesø for at besøge Dagli'Brugsen og forsamlingshuset, hvor dilettant, andespil og spis-sammen-arrangementer finder sted. "Den Grønne Plet" i Tørresø, hvor der blev berettet om bylauget - herunder mindestenen fra genforeningen med 100-års jubilæum næste år. I Fuglsang blev der fortalt om en ny natursti, Riderute Nordfyn, vinterbadernes mobile sauna, disc golf-banen og Nordfyns Maritime Oplevelses Center. Vinderen af Årets Landsby meldes ud i løbet af de kommende dage.

Kjeld Kramsbjerg Hansen fortæller om det nye seniorbofællesskab, der er på vej på en mark ved siden af skolen i Krogsbølle. Foto: Emil Hermann

2,5 time var bedømmelseskomitéen på besøg i Krogsbølle Sogn. Foto: Emil Hermann