Beboere på plejecentrene: Tak, vi har det godt

Tilsynet konstaterer også, at beboerne er velsoignerede, at de får bad mindst én gang om ugen, at omgangstonen mellem beboere, pårørende og personale er ligeværdig, og at personalet "er omkring" beboerne, som det formuleres i rapporten.

På fire af de fem centre laves maden i centrets køkken, hvilket beboerne er meget tilfredse med. "Madlavningen er et centralt samlingspunkt for beboerne", noterer tilsynet i rapporten. Også det sidste plejecenter skifter fra 1. januar madleverandør fra Det Danske Madhus til eget køkken, så beboerne både kan få mulighed for at hjælpe til og lade duften skærpe appetitten under hele processen.

Nordfyn: Beboerne på de fem nordfynske plejecentre er for langt de flestes vedkommende vældig tilfredse med deres hverdag. De roser maden, personalet, servicen og muligheden for at deltage i aktiviteter.

Klippekort skaber glæde

Også klippekortordningen, der giver beboerne mulighed for en halv times ekstra hjælp om ugen, hvor de selv må bestemme, hvad tiden skal bruges til, får stor ros med på vejen.

En opgørelse bragt af Danmarks Radio for nylig viste, at Nordfyns Kommune i 2017 kun brugte 42 procent af de penge, kommunen havde fået bevilget til klippekort for beboere på plejecentre.

- Det skyldes, at de 3,8 millioner kroner for 2017 og '18 først blev frigivet i april '17, så vi først kom i gang fra juni, men de penge, der ikke blev brugt, blev overført til i år. Og der er kun 10 af de 238 beboere på vores plejecentre, der ikke ønsker at benytte klippekortet, fortæller kommunens chef for Sundhed og Rehabilitering Judith Poulsen.

De tilfredse klippekort-brugere kan glæde sig over, at de nordfynske politikere i budgettet for de kommende år har prioriteret at køre videre med ordningen.

Også medarbejderne er blevet interviewet i forbindelse med tilsynet, og i svarene fra dem går det igen, at der er problemer med at overskue materialet i it-systemet Nexus, som kommunen tog i brug i maj.

- Det tager tid at få et nyt it-system kørt ind, når alle 600 medarbejdere skal lære det. Men vi øver os i at blive gode til det, forsikrer Judith Poulsen.