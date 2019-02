Beboere igen i oprør over kvægudvidelse: - Alle synes, det ligner noget værre noget.

Kvægbedriften, der ejes af Lille Ørritslevgård I/S, ses i midten af billedet. I forgrunden Skeby Kirke, mens Odense Fjord kan anes i horisonten. De to nye stalde til malkekøer skal placeres cirka 325 meter øst for de eksisterende bygninger - længere ude på marken bag kirken. Foto: Michael Bager.