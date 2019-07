Banner om Ahlberg-udstilling er væk

Otterup: Om det er inkarnerede Ole Ahlberg-fans, der vil have et helt særligt minde om udstillingen i Otterup Geværfabrik, eller det er gemene drengestreger.

Det er ikke til at vide, men i hvert fald er både et stort banner og et mindre skilt, der reklamerer for den retrospektive udstilling i Geværfabrikken med Ole Ahlbergs værker, forsvundet.

Banneret, der var spændt ud mellem træerne til højre for indkørslen til den runde parkeringsplads bag Otterup Rådhus, måler tre gange en meter, mens skiltet er mindre.

På grund af ferien kan Nordfyns Erhverv og Turisme ikke nå at få lavet et nyt banner, men hvis du ser det ligge et eller andet sted, hvor det ikke hører til, hører NEET meget gerne om det.

Udstillingen med Ole Ahlbergs værker, primært med Tintin i diverse pikante situationer, fortsætter frem til den 18. august. /bett