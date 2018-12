Bæredygtige møbler til børneværelset: Rene fra Morud holdt tale foran kronprinsparret

Under overværelse af blandt andre kronprinsparret var Rene Stenvang fra Morud, som er direktør for Hoppekids i Odense, udpeget som taler ved stor konference i Letland.

- For mig er det helt afgørende at få kommunikeret vores grundtanke om bæredygtighed, så den forhåbentligt kan inspirere andre danske virksomheder med produktion i udlandet, siger Rene Stenvang.

Rene Stenvang, der i 23 år har drevet en stor fabrik med 100 medarbejdere i Letland, slog et slag for bæredygtig produktion af møbler til børneværelset.

Morud: Ganske få personer fra Nordfyn får i løbet af deres liv lov til at holde tale foran kronprinsparret. Rene Stenvang, som bor i Morud og er direktør for Hoppekids i Odense, er en af dem.

Store krav

Hoppekids har hovedkontor på Agerhatten i det sydøstlige Odense og egen fabrik i Letland. Virksomheden har tænkt bæredygtighed ind i samtlige dele af produktionen.

- Vi stiller store krav til, at det træ, som vi benytter i vores produktion, kommer fra bæredygtigt skovbrug, og derudover bruger vi alt træspild til at producere energi til selve produktionen, fortæller Rene Stenvang, der under sin tale også kom ind på, hvordan det er lykkes en dansk virksomhed at skabe bæredygtig produktion på fremmed grund.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at bæredygtighed ikke står nær så højt på dagsordenen i Letland, som den eksempelvis gør herhjemme. Men ved at arbejde stenhårdt med sikring af råvarer og overvågning så er det lykkedes at lave bæredygtig produktion gennem mange år i Letland, siger Rene Stenvang.

I forbindelse med konferencen i Riga har Rene Stenvang stiftet prisen, "Sustainable Entrepreneurship Award", hvor der følger 5.000 euro med til en lettisk entreprenør med særligt fokus på bæredygtighed.