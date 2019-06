Bål og bare ben: Næsten 1000 til sankthansfest i Bogense

Båltalen blev holdt af Leo Jensen, formand for Danmarks Naturfredningsforening på Nordfyn og for Nordfyns Museum. Indledningsvis en klassisk tale om de traditioner, der forbindes med sankthans, inden han kom med betragtninger om klimaet. Med afsæt i de aktuelle og efterhånden ganske langstrakte forhandlinger om et regeringsgrundlag mente han, at der "nok bliver brændt nogle klimahekse af i denne tid".

Sang to gange

De mange mennesker stod spredt over et stort område ved bålområdet bag marinaen. Delvist derfor var det i første omgang også vanskeligt at finde fælles gehør for at synge midsommervisen. Det sørgede Peter Milling, bosiddende i Odense, for at rette op på, da han i anden omgang greb mikrofonen og sang for.

Og på nogenlunde samme tidspunkt kom der også fuld fut på bålet og dermed også heksen. Dygtige børn fra Børnehuset Sct. Anna havde lavet den til lejligheden som prikken over i´til sankthansbålet, hvor heksen var den eneste, der ikke så ud til at hygge sig.