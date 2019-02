Båd fik motorproblemer ud for Klintebjerg Havn og måtte hjælpes i land

Nordfyn: Tre mænd var fredag aften sejlet ud fra Klintebjerg Havn ved Otterup. De nåede dog ikke langt før, båden fik motorproblemer og måtte lægge for anker. Det fortæller Mads Buse, der er indsatsleder fra Beredskab Fyn.

- De var omkring 500 til 600 meter ude i vandet. De var alle sammen okay, siger han.

Beredskab Fyn modtog anmeldelsen klokken 18.44 og kørte afsted med det samme. Men det var ikke helt ligetil at finde de tre mænd ifølge indsatslederen.

- Vi havde lidt problemer med at finde dem, da de ikke var helt sikre på deres placering. Vi ledte nord for udsejlingen ved havnen, men de viste sig at være syd for, siger han.

Efter en halv times tid var de igen på land, og blev varmet med varmetæpper ifølge indsatslederen.