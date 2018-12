Australier besøgte Danmark igen efter fire år: - Jeg drømte på dansk og føler mig stadig dansk

Otterup: Dansk er et vanskeligt sprog at lære, siger man.

Da jeg trillede bilen ind over grusindkørslen til huset i Nørregade i Otterup, tænkte jeg, at dansk også måtte være svært at huske. Australieren, jeg skulle tale med, havde kun boet i Danmark et enkelt år - og det var for næsten fire år siden. Spørgsmålene havde jeg derfor forberedt på engelsk, men da døren åbnede sig, lød det på syngende dansk:

- Velkommen! Kom endelig indenfor.

Imogen White stammer oprindeligt fra byen Mackay på den australske østkyst. Men i hele 2014 var hun på udveksling i Danmark via Rotary International, hvilket bragte hende til Otterup-egnen og en 2.g-klasse på Nordfyns Gymnasium. Nu var hun så tilbage fire år senere. For at fejre dansk jul, for at se sine danske familier og for at få endnu en bid af Danmark og Nordfyn.

- Jeg følte mig som en del af familierne her, jeg drømte på dansk, og jeg føler mig stadig lidt dansk i dag, fortalte Imogen White.