Arrangør af nordfynsk vikingemarked jubler: - Der har været tykt af mennesker

Skamby: Nordfyns Vikingemarked, der i denne weekend afholdes både lørdag og søndag, har indtil videre fået en rigtig god start på 2019-udgaven. Det fortæller Claus Jakobsen, formand for foreningen Nordfyns Vikingemarked, som står bag det hyggelige marked i Glavendruplunden ved Skamby.

- Jeg tror ikke, at jeg kan få armene ned igen. Parkeringspladsen på marken har været proppet, så der har været tykt af mennesker. Der gik lidt kuk i vores tæller, men hvad vi lige kan regne os frem til, så ligger vi nok på omkring 2000 besøgende i løbet af lørdagen, og det er helt vildt.

Nordfyns Vikingemarked afholdes i år for femte gang, og sidste år var der knap 2500 gæster i løbet af de to dage. Dermed ser det ud til, at vikingemarkedet kan nå et flot besøgstal i år, hvis der vel at mærke også dukker pænt med folk op søndag.

- Vejret bliver ikke ligeså godt søndag, så forventningerne er noget lavere. Det er optimistisk at tro på, at vi kommer op på 4000 gæster i alt. Vi er glade, hvis vi når 3000, for det skal stadig være hyggeligt og fornøjeligt for både publikum og vikingerne at være på markedet, siger Claus Jakobsen.