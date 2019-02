Ansættelsen af Nordfyn Kommunes nye stabschef er faldet på plads

Erfaren kontorchef fra Odense bliver Nordfyns Kommunes nye stabschef. Et enigt ansættelsesudvalg har ansat Vicki Møberg Torp som chef for staben Strategi- og Politik. Hun tiltræder 1. marts.

Nordfyn: Vicki Møberg Torp bliver Nordfyns Kommunes nye stabschef.

Hun er 40 år og kommer fra en stilling som kontorchef for Organisations- & Kompetenceudvikling i Odense Kommune. Vicki Møberg Torp har en ph.d.-grad i offentlig ledelse.

Kommunaldirektør Morten V. Pedersen ser sin nye stabschef som et perfekt match til stillingen.

- Nordfyns Kommune får en meget stærk stabschef både på det faglige og personlige plan. Hun har en masse solide erfaringer og kompetencer med sig, så jeg er ikke i tvivl om, at hun bliver en stor gevinst, siger han i en pressemeddelelse fra kommunen.

Som leder for Strategi og Politik bliver Vicki Møberg Torp chef for 18 medarbejdere, der løser sekretariatsopgaver for politikere og embedsmænd og har det overordnede ansvar for valghandlinger. Desuden arbejder staben med organisationsudviklingsprojekter, HR, kommunikation, web og risikostyring.