Annes salg er styrtdykket på grønttorvet i Odense: Nu forsøger hun også lykken ved Hasmark

To gange om ugen sælger Anne Bak frugt og grønt på grønttorvet i Odense. Det omfattende byggeri og vejarbejde i Odense betyder mindre omsætning. Derfor forsøger hun sig nu også med torvesalg foran den tidligere Hasmark Slagter butik.

Hasmark: Regnen silede ned, og mængden af biler ude på Strandvejen var til at overse, da Anne Bak tirsdag over middag åbnede tovebod med salg af frugt og grønt foran den tidligere Hasmark Slagter butik. Ikke desto mindre tror og håber hun, at der kan være en ligeså god om ikke bedre forretning at opslå sin bod på vejen til Hasmark i forhold til sin stadeplads på grønttorvet i Odense, hvorfra hun sælger onsdag og lørdag. - Jeg håber, her er bedre end i Odense, sagde hun, mens de sidste prisskilte blev sat på plads. Det er ingen hemmelighed, at de trafikale trængsler i Odense kan mærkes på forretningslivet. Anne Baks oplevelse er, at mange ikke længere orker at køre ind til centrum. Tidligere kom en del kunder kørende i bil for at handle hos hende. Den strøm må siges at være stilnet noget af. - Min omsætning på grønttorvet er faldet til næsten det halve, fortæller hun.

Selv om regnen silede ned, endte der med at komme fint med kunder, da Anne Bak første gang forsøgte lykken ved Hasmark. Foto: Henrik Larsen

Tænker alternativt Det dalende salg er en medvirkende årsag til, at hun nu prøver lykken ved Hasmark. Ideen er, at hun hver tirsdag i sommerperioden vil holde åbent fra klokken 13.00 til 17.30. Varerne vil være de samme, som hun sælger på grønttorvet. Jo tættere, vi kommer på sommeren, jo flere turister kommer der også, og Anne Bak vil stå klar til at service dem. Akkurat som hun har gjort de seneste otte år i Odense. Når alt byggehurlumhejet en gang er færdigt, krydser hun fingre for, at de frafaldne kunder vender tilbage. For at fastholde omsætningen har hun tænkt alternativt. Ikke bare med torveboden ved Hasmark. Hun er også begyndt at bringe varer ud i nærområdet. Bestillingerne indløber på Facebook. - Det går rigtigt godt, fortæller Anne Bak. Faktisk så godt, at hun har været nødt til at sætte en geografisk grænse, så hendes aktionsradius ikke bliver alt for stor.

Mange kunder Da avisen var på besøg, havde hun været oppe klokken fire for at købe og hente varerne hos K.E.B Frugt i Odense. Det var lidt en satsning. Hvor meget skulle hun købe? For hvor mange kunder ville der komme? Svaret viste sig at være opløftende. - Det gik så fint. Selv om det øsregnede, så endte der med at komme masser af glade kunder. Således blev Anne Bak bestyrket i, at der er mindst ligeså megen fidus i at slå sin bod op på Strandvejen til Hasmark som på grønttorvet.

Fjerde generation Hun bor selv med sin mand og børn i Hasmark, og salg af frugt og grønt er en livsstil, hun er opvokset med. - Jeg er fjerde generation i firmaet. Jeg overtog det efter min far for otte år siden. For tiden efterspørger kunderne mest årtidens danske råvarer. Nye kartofler, jordbær og asparges er i høj kurs. Selv om Hasmark Slagter butik er lukket, er det også muligt at købe kød, når man standser ved Anne Baks bod. Idet Fyns Gourmetkød holder der med deres vogn. - De endte næsten med at få udsolgt. Så det gik også godt for dem den første dag, fortæller Anne Bak.