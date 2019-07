Anderledes ferie: Ung nordfynbo bruger ferieuge på fysiklejr

- Jeg har, siden jeg var helt lille, haft en kærlighed til naturvidenskab. Det, der er spændende ved fysik, er at forstå det univers, vi lever i. Hvordan fungerer det? For eksempel at forstå, hvorfor lyset reflekterer i en overflade, forklarer den snart 19-årige nordfynbo.

Fysikcampen i Aarhus er arrangeret af Ungdommens Naturvidenskabelige Forening (UNF), og det er andet år, Frederik Bay er med. Han er selv frivillig for UNF Odense, og derigennem holder han af og til foredrag på Syddansk Universitet, hvor han også satser på at fortsætte efter studentereksamen.

Veflinge/Aarhus: I en uge med hedebølge og sommerferie har 44 unge, de fleste gymnasieelever, fra hele landet tilbragt seks-otte timer om dagen i et auditorium på Institut for Fysik og Astronomi ved Aarhus Universitet.

Ferie og fagligt

Selv om mange af ugens timer er tilbragt i et auditorium, har fysikcampen også budt på sociale aktiviteter for at ryste flokken af unge naturvidenskabs-interesserede sammen. Ud over de 44 deltagere består gruppen af cirka 25 arrangører.

- I år har de faglige hovedemner været kosmologi og elektromagnetisme, og så kan vi vælge imellem forskellige delemner. Og om aftenen hygger vi os med forskellige spil og aktiviteter, så det er både at holde lidt ferie og få noget fagligt ud af det, fortæller Frederik Bay.

Camp-deltagerne har de fleste af dagene været indkvarteret på universitetet, hvor de er fordelt på sovehold alt efter, hvor tidligt de foretrækker at lukke øjnene.