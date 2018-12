Anden gang på få år: Grav igen ramt af kransetyveri

Langesø: Da Else Demant mandag besøgte sin fars og stedfars gravplads på Langesø Kirkegård, manglede en fyldig grankrans, som hun få uger forinden havde pyntet stedet med.

Det er anden gang på få år, at lige præcis dette gravsted har været ramt af kransetyveri.

- Min søn er blomsterdekoratør, og han havde lavet kransen for min mor. Vi håber da, at nogen får lyst til at aflevere den tilbage, fortæller Else Demant, der indtil videre har erstattet kransen med lidt kristtjørn og røde grene fra haven.

Helle Madsen, som er graver i Vigerslev Sogn og derfor på Langesø Kirkegård, mener ikke, der er tale om en tendens.

- Vi oplever, at en enkelt eller to kranse hvert år bliver stjålet. Men så heller ikke flere end det, siger graveren.

- Men det er da forfærdeligt, at vi ikke kan have kirkegården og dens gravpynt i fred.