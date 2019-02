Ambitiøst projekt: Fyns længste kyststrækning får rekreativ kyststi

Borgere og turister på Nordfyn kan i fremtiden glæde sig over en kyststi med kommunens seværdigheder bundet sammen. Fra Odense til Varbjerg vil man om nogle år kunne cykle, ride eller spadsere på et langt netværk af stier.

Hvor ruten helt præcist kommer til at løbe er for tidligt at sige, da kortlægningen først lige er startet. Kortlægningen vil også give svar på, hvor meget af ruten der allerede er eksisterede, og hvor meget der skal bygges helt nyt på.

Ifølge kommunen er idéen at åbne op for den nordfynske natur og gøre den mere tilgængelig for cyklister og spadserende samt hesteryttere på nogle strækninger. Anders Thingholm fortæller, at der allerede er mange stier langs kysten, der på sigt skal integreres med ny-anlagte kyststrækninger.

Udsigten til at projektet kan være fuldstændig færdigt i 2021, er dog ikke helt realistisk, lyder det fra formand for Teknik- og Miljøudvalget, Anders Thingholm (K):

Snart vil lokale og turister have lettere adgang til blandt andet disse naturskønne områder med en ny sammenhængende kyststi, der skal gå langs den nordfynske kyst. Første fase i projektet er i gang, og den går ud på at kortlægge strækningen, der kommer til at gå fra Odins Bro i Odense og op langs kysten til kommunegrænsen ved Middelfart. Nordfyns Kommune har i første afgang afsat tre millioner kroner til projektet, der løber fra 2019 til 2021.

Naturen lokker tilflyttere

Nordfyns Kommune har for nyligt fået resultatet af en branding-undersøgelse, den havde iværksat:

- Her viste resultatet, at den største grund til at danskere valgte at bosætte sig på Nordfyn, var på grund af naturen, siger Anders Thingholm og tilføjer:

- Kyststien er med til at understøtte det. Så det hænger rigtig godt sammen, siger han og understreger, at projektet også har en god sammenhæng med kommunens Vision 2021, der blandt andet skal understøtte et sigte om at skabe unikke naturoplevelser for borgere og turister.

Han fortæller, at ruten er et rekreativt tilbud til borgerne, og at den så vidt muligt vil løbe igennem hovedattraktionerne på Nordfyn med oplysningsskilte om attraktioner og spisesteder.

Det er for tidligt for Anders Thingholm at sige, hvor lang ruten helt præcis bliver - men lang bliver den.

Nordfyns Kommune har den længste kyststrækningen på øen med 154 kilometer kystlinje.