Almind Clausen Tømrer & Tagrens ApS nomineret til pris

- Vi knokler hver dag for at yde en god service, så vi er naturligvis stolte over den anerkendelse, som ligger i finalepladsen, siger Nicolas Almind Clausen i en pressemeddelelse.

Gode anmeldelser

For at blive nomineret kræver det, at kunderne er tilfredse med arbejdet. Nomineringerne tager nemlig udgangspunkt i de højeste ratings fra kunderne det seneste år på anmeldelsesportalen www.anmeld-haandvaerker.dk.

- Der er altid fokus på at yde en god kundeservice, da vi ved at det afspejles i de anmeldelser, vi får fra kunderne. Derfor er vi naturligvis stolte for at opnå denne anerkendelse, som en finalist plads til årets håndværker 2019 er udtryk for, siger Nicolas Almind Clausen.

Det er første gang, at Almind Clausen Tømrer & Tagrens ApS er nomineret til prisen, og det gør mesteren stolt.

- Det er lidt af en ære, da det jo er en stor kategori, tømrer, at gøre sig bemærket i, siger han.

Mere end 5.000 håndværksfirmaer har fået anmeldelser på anmeld-haandvaerker.dk. Alle vurderes løbende af deres kunder på fem parameter - aftale, kommunikation, pris, tilfredshed og oprydning.

I alt er 238 håndværksfirmaer fordelt på 27 forskellige kategorier udvalgt som finalister.