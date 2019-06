Allan cyklede over 4000 kilometer for sin kone

Morud: Allan Malmos Jeppesen fra Morud vendte sidste mandag hjem fra Danmarks hårdeste velgørenhedsløb: Cykelnerven.

Et cykelløb, der årligt tiltrækker mænd og kvinder med gode ben, der gerne vil sætte fokus på sygdommen sclerose. Cykelløbet blev kørt på dele af Tour de France ruten 2019, og Allan Malmos Jeppesen smagte dermed på nogle af de bjergtinder, stjerner som Jakob Fuglsang skal bestige om få uger.

Det var første gang, Allan Malmos Jeppesen deltog i løbet, og selvom han fandt det virkelig hårdt, har benene det "overraskende godt" her en uge efter løbet. Han ønskede at deltage i noget, hvor han kunne teste sig selv, og til det formål var Cykelnerven et oplagt valg for den 43-årige økonomidirektør. Allan Malmos Jeppesens kone blev nemlig ramt af sclerose for ni år siden.

- Det er jo en omvæltning. Det er klart. Det kan være vidt forskelligt fra person til person, hvordan man bliver påvirket af sygdommen. Det kan gøre alt fra, at du er konstant træt og har hovedpine hele tiden til, at man bliver følelsesløs i benene. For mig er Cykelnerven derfor et perfekt match mellem at gøre noget for en sag, der ligger mig nær, og samtidig få lov til at køre i så fantastiske og hårde bjerge, som vi gjorde.

Allan Malmos Jeppesens kone har tidligere arbejdet som ergoterapeut på Odense Universitetshospital, men gør det ikke længere på grund af sygdommen.