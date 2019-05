Afslag fra kommunen: Ægtepar må ikke dele taxa

Christia Jensen betoner derfor, at kommunen kunne spare en taxa og flere besøg af hjemmeplejen, hvis hun fik lov at køre med sin mands taxa frem og tilbage.

Ideen var, at hun så kunne lade sin egen bil stå til dagen efter, hvor hun kunne hente den med offentlige transportmidler. Skulle det hænge sammen, krævede det imidlertid, at Otto Jensen fik to-tre besøg af hjemmeplejen, idet han ikke kan være alene hjemme så lang tid.

Nordfyns Kommune mener, at Christa Jensen selv kan køre, fordi hun sidste år fik fornyet sit kørekort. Ægteparret har sukkersyge og under de rutinemæssige besøg hos øjenlægen, får de dryppet øjnene, hvorefter man ikke må køre bil i de efterfølgende timer. Derfor fik Christa Jensen bevilliget en taxa til hjemturen.

Kommunens forslag

I afslaget fra kommunen gøres hun opmærksom på muligheden for at tage offentlig transport frem og tilbage. Et forslag går på:

- Du oplyser, at du benytter dig af rollator. Denne kan du medbringe i egen bil. Det vurderes derfor, at du også vil kunne medbringe den i de offentlige transportmidler.

Christa Jensen fortæller, at hun i givet fald skulle hjemmefra klokken halv syv om morgenen for at frem til øjenlægen i Odense klokken 10.50, og at hun ikke kan overskue at skulle skifte bus i Odense. Slutteligt endte ægteparret med at få hjælp til transporten fra anden side.