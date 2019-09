Afholdt for første gang: Nu er Søndersø Blomme- og Frugtfestival sat i verden

Søndag blev Søndersø Blomme- og Frugtfestival afholdt for første gang. Håbet er, at festivalen kan udvikle sig til en fast begivenhed i Søndersø.

Søndersø: Søndersø Borgerforening er i den grad årsag til, at der sker noget i Søndersø.

Søndag blev Søndersø Blomme- og Frugtfestival, som borgerforeningen står bag, afholdt for første gang. Arrangørerne havde valgt at slå børneløbet sammen med den nye festival, og det var ikke nogen dum ide, da mange børn, forældre og bedsteforældre var mødt op.

Børneløbet blev sidste år afholdt for første gang, hvor 49 børn deltog - også med borgerforeningen som arrangør. Søndersø Borgerforening står også bag borgercafeen på Odensevej skråt overfor Rema 1000.

Ida Tokehøj er formand for Søndersø Borgerforening, og det var også hende, der søndag formiddag bød velkommen til den første udgave af Søndersø Blomme- og Frugtfestival.

- Vi håber, at vi med denne festival kan være med til at skabe mere liv og fællesskab i Søndersø, sagde formanden blandt andet.

For at skabe de bedste rammer var dele af Odensevej spærret af under festivalen, som varede fra klokken 10-15.30.

Festivalen blev holdt på pladsen foran borgercaféen og på Odensevej, hvor der var boder med blommer og frugt. Programmet var spækket med mange aktiviteter. Der var blandt andet kagekonkurrence med udnævnelse af årets kagemester, stigegolf, skydetelt, snobrødsbagning, musik, underholdning, veteranmotorcykler og masser af spil inde i caféen.

Der var gratis adgang til pladsen.