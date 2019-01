Ad omveje til sagens kerne

Lokaldebat: En lille sag fra det nordfynske griber fat i tidens absolut væsentligste spørgsmål.

Sagen angår et pålæg fra Nordfyns Kommune til Emmelev Mølle, om at virksomhedens store tankbiler skal køre en omvej ad veje der er bygget til tung trafik fremfor at benytte en genvej ad en mindre vej, som er cirka en kilometer kortere.

Virksomheden hævder, ifølge Fyens Stiftstidende, at det medfører en merbelastning på 21 tons CO2. Hvorvidt der er hold i det regnestykke, som Emmelev Mølle hævder, skal være usagt. Men som Morten Frost Simonsen, der står for driften af Emmelev A/S, udtaler: Nu har der for nylig været klimaforhandlinger i Polen, hvor der var fokus på det enorme CO2-udspil på verdensplan. Vi er rigtig ærgerlige over, at vi er med til at svine mere, når vi selv sælger et grønt brændstof. Ifølge Emmelev Mølles hjemmeside er produktionen af bioethanol fra Emmelev Mølle "sustainable/bæredygtig". Her kommer så det store spørgsmål om, hvorvidt det er bæredygtigt at producere bioethanol på baggrund af konventionelt dyrket raps? Raps der er dyrket med det primære formål at udvinde bioethanol, der kan tilsættes bilernes brændstof, så miljøbelastningen med CO2 fra fossile brændsler mindskes. Glædeligt er det, at Emmelev Mølle tydeligt markerer, at man tager klimaudfordringen alvorligt.

En række danske virksomheder har taget FN's 17 verdensmål til sig og viser, at det ikke bare er tomme ord. I den forbindelse er det ligeledes glædeligt at høre Landbrug og Fødevares nye administrerende direktør, Anne Lawaetz Arhnung, sige: "Landbrug & Fødevarer skal fastholde den udvikling, der gør, at vi her i Danmark har en af de mest moderne, innovative og bæredygtige fødevareproduktioner i verden. Det er vores opgave at gøre fødevareproduktionen endnu mere bæredygtig samtidig med, at indtjeningen øges hos både virksomheder og landmænd".

Kan man enes om at tage udgangspunkt i FN´s verdensmål, og hvis alle parter vil være villige til at tage konsekvenserne, vil meget være nået. Hvis Emmelev Mølle fortsat vil bryste sig af at producere biodiesel på bæredygtig vis, så er det høje tid at omlægge produktionen til anden eller tredje generations anlæg, hvor produktionen sker på baggrund af biomasse/affald.