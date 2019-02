Ældre får glæde af solceller

Beboere på Plejecenter Vesterbo i Søndersø kan glæde sig til at få grøn energi i fremtiden. Pensionsselskabet PKA etablerer solceller på to fynske plejecentre uden at beboerne skal have penge op af lommen.

Søndersø: Til glæde for beboerne i Plejecenter Vesterbo i Søndersø er der snart grøn energi at hente, når tagene bliver plastret til med solceller. Udover plejecentret i Søndersø vil der også være solceller på tagene af Plejecenter Kildebakken i Vissenbjerg. Det er pensionsselskabet PKA's energifond ved navn SustainSolutions, der har lagt pengene i projektet.

Samlet set vil solcellerne på begge plejecentre producere omkring 85.000 kWh om året svarende til det årlige strømforbrug for 20 parcelhuse. Den grønne energi vil give en besparelse på omkring 30 tons CO2 om året.

I en pressemeddelelse fra SustainSolutions skriver Martin Massenbach, som er formand i afdelingsbestyrelsen i Boligselskabet BSB Nordfyn, hvor Plejecenter Vesterbo hører under:

- Vi er glade for, at det har kunne lade sig gøre at få solceller uden at beboernes husleje stiger. Det er win-win for os og for miljøet.

På plejecentret i Søndersø, kan beboerne allerede snart benytte sig af den grønne energi, da monteringen er ved at være færdig. SustainSolutions betaler selv for monteringen med midler fra PKA, ved at de selv kan få overskuddet fra de besparelser, der kommer med de nye elregninger.

Beboerne skal derfor ikke frygte at hive penge ud af lommerne for at få den grønne energi etableret, men de må væbne sig med 11,5 års tålmodighed, før de selv kan få glæde af besparelserne. Til den tid vil omkostningerne for etableringen af solcellerne være færdigbetalt.