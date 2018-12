Æbleskiver og pandekager: Søndersø prøvesmagte det mulige multihus

Der var gløgg, pandekager og en stor forsamlingshygge på menuen, da et julemarked fyldte det gamle mejeri i Søndersø.

Søndersø: Kort efter juletræet begyndte sin strålen i Søndersø Bypark, stimlede byens borgere ned mod den gamle mejeribygning knapt så langt derfra. Her fik søndersøerne chancen for at prøvesmage det mulige multihus - i bogstaveligste forstand.

For i det store hvide rum duftede der af gløgg, æbleskiver med marmelade og sydende pandekager. Efter nissehueklædte børn og deres voksne følgesvende havde fyldt paptallerkener og -krus, og mens de så småt begyndte at fylde maverne, kunne de alle tage en bid af stemningen.

Der opstod latter og glade ansigter, når familier hilste på hinanden, og langs boderne spærrede folk øjnene op for garnruller af Wensleydale-fåreuld eller de mange små porcelænnissemænd.

Det gamle mejeri blev et samlingspunkt, som Styregruppen for Multi- og Samlingshuset i Søndersø gerne vil have, det skal være. Fyldt med hygge, glade samtaler, barnlig fascination og måske lidt godt til ganen.