Åbent Landbrug på Hofmansgave: - Fordommene bliver nedbrudt

Nordfyn: I disse tider med fokus på klima og miljø tilsat vegetariske strømninger, er det ingen hemmelighed, at landbruget er under pres og kæmper med at fastholde et positivt image.

Derfor stod godsinspektør Dennis Stentebjerg også og glædede sig i mere end én forstand, da han søndag tog imod de mange gæster, der besøgte Hofmansgave i forbindelse med det årlige Åbent Landbrug arrangement. En landsdækkende begivenhed, hvor tendensen er klar.

- Dagen er med til at nedbryde mange fordomme, sagde Dennis Stentebjerg og henviste til de spørgeskemaer, som gæsterne udstyres med.

Her tegner der sig altid et tydeligt billede af, at den skepsis, de måske ankommer med, mere eller mindre fjernes under besøget, hvor man stifter bekendtskab med, hvordan dyr i en moderne landbrugsproduktion går og har det. For Dennis Stentebjerg og godsets øvrige 10-12 medarbejdere lå det på sinde at vise, at man godt kan drive landbrug og samtidig se sig selv og omverdenen i øjnene, når det kommer til begreber som miljø, dyretrivsel og forvaltning af resurser.