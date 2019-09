Åbent Landbrug: Hofmansgave slår dørene op for gæster

- Vi åbner dørene for at vise, hvad vi går og laver i dagligdagen og få en god dialog med vores naboer, folk fra lokalområdet og folk fra byerne. Det gør, at vi kommer tættere på hinanden, siger Dennis Stentebjerg Hansen i en pressemeddelelse.

Dennis Stentebjerg Hansen fra Hofmansgave glæder sig til at tage imod nysgerrige fynboer, der har lyst til at blive klogere på landbruget, dyrene og fødevareproduktionen i Danmark anno 2019.

Teknologi styrker landbruget

Hofmansgave blev opført i 1783, men landbruget er langt fra gammeldags. Der er nemlig investeret i en række bæredygtige tiltag på godset; der er malkerobotter, som automatiserer malkningen af landbrugets 340 køer, og når traktorerne kører ude i marken, bruger de GPS-teknologi. Derudover skal der snart investeres i en ny eldrevet minilæser, der både støjer mindre, er bedre for miljøet og på den lange bane er billigere at køre med.

- Teknologien laver meget af det sure arbejde for os. En robotskraber kan eksempelvis køre rundt selv og fjerne møg i staldene. Det giver mere tid til flere af de sjove opgaver og derfor tror jeg, at teknologien er vigtig for at kunne tiltrække unge mennesker til landbruget, siger Dennis Stentebjerg Hansen.

På dagen kan gæsterne også komme på hestevognstur, lege på halmlegepladsen og køre på pedaltraktor, og der vil være smagsprøver på mejeriprodukter fra Arla.