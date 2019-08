90 heste, ponyer og æsler har fået ny adresse i Morud

Morud: Hesteinternatet Nyt Hesteliv flyttede i foråret fra Blommenslyst til Morud - og holder nu officiel indvielse lørdag 24. august kl. 13-17 på Søndersøvej 144. Her taler borgmester Morten Andersen, og der er en lang række boder, rundvisning og aktiviteter. Nyt Hesteliv blev eksproprieret fra sin tidligere placering på grund af motorvejsudvidelse på den fynske motorvej og måtte flytte sine 90 heste, ponyer og æsler. De trives nu i deres nye omgivelser med Langesøskoven på den ene side og Himmelstrupskoven på den anden side. Ejendommen er på godt 20 hektar, som bliver hestenes domæne.

Ved boderne kan man blandt andet møde animalhealer Charlotte Banff, som vil fortælle om, hvorfor hun også er ambassadør for Nyt Hesteliv. Hun holder foredrag, udgiver blogs og artikler om healing af dyr med traumer og om dyr, mennesker og spiritualitet.

Hesteadvokat og hesteharmoni

Stine Felice Helles er tidligere ansat hos Hesteadvokaterne, Råd til Advokat Roskilde, og nu selvstændig advokat med speciale inden for køb og salg af heste. Hendes interesse er særligt for hestes velfærd og holdbarhed, og hvordan det påvirker hestens funktionalitet, psyke og sundhedsbillede, når den ikke passes, trænes og håndteres korrekt. Camilla Jacobs, HorseMama, arbejder med balance og harmoni mellem hest og ejer. I hendes undervisning lærer man at lytte til og forstå hesten bedre og får inspiration til træning fra jorden, som giver en glad, smidig og holdbar hest.

Ved boderne kan man også købe både nyt og brugt rideudstyr.