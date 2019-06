85 til dialogmøde i Skamby: - I dag skal vi jo ikke brokke os så meget.

Forårets seks dialogmøder, hvor de nordfynske politikere lyttede til borgerne, er slut. Avisen var med til det femte møde, hvor fokus var Skamby og Søndersø.

Skamby: - I dag skal vi jo ikke brokke os så meget. Det var Anja Lund (V), der slog tonen an. Det var tirsdag aften i Skamby Multihus. 85 deltagere plus en håndfuld politikere var mødt op til dialogmødet i Skamby Multihus. Den gratis menu bestod af frikadeller, kold kartoffelsalat og grøn salat. Efter spisning rettedes fokus mod udviklingen i Skamby og Søndersø. Deltagerne var fordelt ved ni borde, og ved bordet, hvor avisen sad, skulle det handle om Skamby. Tre par og en enlig herre skulle sætte dagsordenen. Efter at snakken på det uformelle plan blev indledt med en stribe negative bemærkninger omkring fartglade bilister og alt for mange henkastede flasker i naturen, var det, at Anja Lund følte sig kaldet til at lægge en stille dæmper på brokkeriet. Samtalen blev sporet ind på bæredygtighed. Én sagde, at grøftekanterne af hensyn til biodiversiteten skal have lov at vokse noget mere, men at det er en svær balance, fordi grøftekanterne omvendt også gerne skal se pæne og velplejede ud. Andre, at der skal større fokus på byfornyelse. Ønsket om mere politi i lokalområdet blev også vendt. - De kommer jo først otte uger, efter at man har ringet. - Ja, hvis du er heldig, blev der repliceret.

Ida Tokehøj (th), formand for Søndersø Borgerforening, mener, at Søndersø er ved at "udvikle sig til lidt af en soveby". Derfor håber hun også, at dialogmødet kan medvirke til, at der kommer mere liv i byen. Foto: Henrik Larsen

Lidt af hvert I de 20 minutter, samtalen varede, blev der talt om lidt af hvert. Nogen rød tråd var der ikke, og det var heller ikke meningen. Anja Lund og de øvrige politikere kom for at lytte og blive inspireret. Ved hvert bord notererede bordformændene de mange input på store stykker karton. Den overordnede ide er, at dialogmøderne skal medvirke til større borgerinddragelse. Skulle der være enkelte, der går rundt med en holdning om, at kommunen bare skal fikse alt, var dialogmødet ikke det rette sted at slå til lyd for den. - Jeg tænker på, hvad man selv kan gøre som borger, sagde Anja Lund på et tidspunkt, hvor samtalen var gået lidt i stå. Det ledte hen til en snak om, at det var en god ide, hvis borgerne i Skamby i lighed med andre steder gik sammen om at samle skrald én gang om året. Hun deltog i alle dialogmøder og fortæller, at emnerne har været forskellige fra sted til sted. Selv om alle borgere har været inviterede, har det været kendetegnende, at det mest er den ældre generation, som er kommet. Børnefamilier har det været svært at tiltrække.

Film til lejligheden På hvert møde blev der vist en lille film. Den var lavet til lejligheden af kommunen. Tilsat opstemmende underlægningsmusik fortæller forskellige ildsjæle i filmen om det gode ved at bo på Nordfyn. En fællesnævner er, at man når længst ved at hjælpe hinanden. De mange input, som er indsamlet fra de seks møder kan fremover ses på kommunens hjemmeside, og vil ligeledes i relevant omfang komme til at indgå i den politiske proces og i lokalrådenes arbejde.