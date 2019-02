75-året for luftkrigen over Nordfyn: Holger fra Bederslev fortæller løs på bibliotek

Otterup: Der lød bulder og brag over Nordfyn, den fastelavnssøndag i 1944, hvor malerens kone blev begravet i Bederslev.

Et af anden verdenskrigs store luftslag var i fuld gang - dog uden at fynboerne kunne se det, for det var overskyet. Pludselig hænger en pilot i sin faldskærm. Han lander i malerens have. Piloten var tysk, og bagefter gik snakken: "Det var som om Hitler havde sendt sin mand til begravelsen, men han kom lige sent nok."

Heinz Hanke - sådan hed den unge pilot - var uskadt, og fulgte med politiet til Vellinge, hvor maskinen var styrtet ned og brudt i brand, ganske tæt ved Vellingegården.