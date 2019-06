707 par løbeivrige ben

Med over 700 deltagere befæstede Bogenseløbet sit fundament som et både bæredygtigt og tillokkende motionsløb.

Bogense: For år tilbage var Bogenseløbet nede at dykke på omkring 500 deltagere, og i en tid, hvor markedet for motionsløb er stort, hersker der ingen naturlov omkring, at det automatisk vrimler med deltagere til hvert eneste løb.

Konkurrencen om løbernes gunst er hård.

Men med over 700 løbere, 707 for at være hel præcis, var der solid opbakning til årets udgave af det traditionsrige løb. Læg dertil de mange tilskuere på Torvet, i den indre by og ude på ruten, og facit blev en hel lille folkefest løbeivrige ben som omdrejningspunkt.