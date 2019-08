70-års jubilar husker tilbage: Cyklede rundt med geværet på nakken

- Det er jo en sport, ikke også, og det tog lige som bare fat i mig. Jeg syntes, at det var sjovt at komme ud til konkurrencer. Derfor har jeg altid været glad ved skydning og gået meget op i det.

Et helt menneskeliv, der også tæller 40 års formandskab af foreningen. Her har vi altså at gøre med en dedikeret person, ville mange måske tænke. Men for Erik Pedersen er det nu ikke nogen særlig bedrift, men snarere en helt naturlig hobby for ham, for skydningen lå lidt til familien:

Selvom Erik Pedersen ikke længere skyder selv, har han ikke sluppet hobbyen helt: Hver uge møder han op på skydebanen for at sælge ammunition til de andre skyttemedlemmer. Foto: Dorthe Wolff

- At komme ud på skydebanen giver en masse ro, for det er nødvendigt i skydning, at man ikke står og ryster og bævrer.

Erik Pedersen (bagerst) følger stadig nysgerrigt med, når de andre medlemmer af Nr. Esterbølle Skytteforening øver på skydebanen. Her er det Bent Jacobsen, der står over for den 200 meter lange bane. Foto: Dorthe Wolff

Kommer stadig som den første

I midten af 1960'erne var Erik Pedersen allerede så centralt et medlem af foreningen, at en anden kom hen til ham og sagde "Jeg tror, at vi skal til at vælge dig som formand". Derefter fulgte der 40 år i spidsen af foreningen, som han havde stor betydning for:

- Han har gjort rigtig meget som formand. Det har han, understreger Bent Jacobsen, der fortæller, at det også var under Erik Pedersens formandskab, at der blev lavet en dyb udgravning til den 200 meter lange skydebane og det tilhørende klubhus fra 1984, som stadig står der i dag.

Selvom Erik Pedersen ikke længere skyder, fordi de 83 år har sat spor i muskler og mobilitet, så fortsætter han med trofast at køre turen ud til skytteforeningen hver tirsdag. Her tager han og krykken den lange, stejle trappe ned til klubhuset for at lukke huset op. Han er nemlig altid den første til at ankomme og den sidste til at gå. Under skydningen passer Erik Pedersen salget af ammunition og gør kassen op. For en livslang hobby, den lægger man ikke lige sådan på hylden.