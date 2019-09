7 spareforslag i Nordfyns Kommune

3)Telekørsel

FynBus har udarbejdet et forslag til fælles telekørselskoncept. Det giver mulighed for en bedre regulering i forhold til kundernes efterspørgsel og dermed at understøtte mobiliteten i kommunen, hedder det i forslaget. Samtidig vil det nye koncept indebære, at telekørselsrejser kan ses i Rejseplanen. Fremover tilbydes telekørsel alle ugedage mellem kl. 9 og 21. Det foreslås, at betalingen for en tur bliver: Bestilt via telefon: minimum 48 kr. - derefter 8 kr. pr. km. Bestilt via Rejseplanen: minimum 32 kr. - derefter 8 kr. pr. km. Bestilt via app/web: minimum 40 kr. - derefter 8 kr. pr. km.