J. P. Hansens efterfølger ved Knud Møller Jensen fra Søndersø har brugt 10 år på at opfinde og udvikle et produkt, der kan håndtere og indkapsle problemfyldt affald. Herunder måske også visse former for radioaktivt affald. Nu er hans udfordring at få store koncerner til at tro på den revolutionerende opfindelse.