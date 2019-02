64 nye boliger: Parcelhuse og rækkehuse i nyt boligområde i Morud

Politisk uenighed om hvilke boliger, der kan bygges i en udstykning syd for Morud, er endt med et kompromis. Kommunen er stadig i forhandling med lodsejerne om at købe arealet.

Morud: 44 nye parcelhusgrunde og to områder med plads til cirka 20 boliger i tæt-lav bebyggelse, det vil sige rækkehuse, er på vej i den sydlige del af Morud.

Hvis altså det lykkes Nordfyns Kommune er blive enig med de to lodsejere om prisen for den jord, som kommunen gerne vil bruge til et nyt boligområde.

Fordelingen af grunde i en nye udstykning er et kompromis mellem to politiske holdninger i Teknik- og Miljøudvalget, efter at udstykningsplanen har været en ekstra tur omkring Kommunalbestyrelsen.

Det var Venstres medlemmer i Teknik- og Miljøudvalget, der efter udvalgets møde i december benyttede sig af den såkaldte standsningsret til at sende sagen til Kommunalbestyrelsen.

De to Venstre-medlemmer gik i udvalget ind for et forslag om, at hele arealet skulle bruges til 50 parcelhuse, mens Socialdemokratiet og den konservative udvalgsformand Anders Thingholm var stemt for forslaget, der delte udstykningen op i 42 parcelhusgrunde og plads til 32 boliger i tæt-lav bebyggelse.

Derfor kom Morud-udstykningen på dagsordenen ved Kommunalbestyrelsens sidste møde i 2018, og her blev beslutningen, at udstykningen "skal indeholde lidt større grundstørrelser, hvor det grønne element er bibeholdt. Ligesom der skal ske en afvejning og variation i boligerne, således at der arbejdes med en udstykning, der indeholder en mindre del af arealet til tæt/lav samt åben/lav på det øvrige areal."

Altså en blanding af parcelhuse og rækkehuse.