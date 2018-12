59 procent af kommunens energiforbrug bliver grøn fra årsskiftet

Nordfyn: Biogas, solcelleanlæg og vindmøller skal fra årsskiftet levere 59 procent af al den strøm, der bruges af Nordfyn Kommune som virksomhed.

- Med den her beslutning bidrager Nordfyns Kommune til, at der fortsat investeres i vedvarende energikilder. Det er et bidrag til at løse den klimaudfordring, som verden står over for. Det er vigtigt, at vi som kommune er et godt eksempel. Vi arbejder løbende på at nedbringe energiforbruget samtidig med at vi omstiller os til grønnere energiformer, siger formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm i en pressemeddelelse.

Flere af kommunens egne bygninger er udstyret med solcelleanlæg, og per 1. august 2017 købte Nordfyns Kommune certifikater på biogas og har nu også købt certifikater på grøn strøm pr. 1. januar 2019.

Ved konvertering til grøn strøm mindsker Nordfyns Kommune som virksomhed sin udledning af CO2 med 612 tons jævnfør det Grønne Regnskab for 2017. Andelen CO2 neutral energi vil herefter udgøre ca. 59 procent og komme fra biogas, solcelleanlæg og vindmøller.