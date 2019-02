527 tilmeldt løb

Bogense: Da den elektroniske tilmeldingsfrist udløb fredag middag, havde ikke færre end 527 løbere meldt sig klar til søndagens Castor Bogense Cross & Citytrail. Et løb, der skal støtte genopbygningen af det gamle træskib Castor.

Der er også mulighed for at gå ruten i sit eget tempo, og der er stadig mulighed for at melde sig til både løb og gåtur på selve dagen.

- Selvfølgelig er det muligt at møde op og være med, fortæller Kjeld Bruun fra støtteforeningen Castors Venner.

I forbindelse med løbet søndag er der også mulighed for at melde sig ind i Castors Venner, så man også på lidt længere sigt kan støtte det gamle skib.