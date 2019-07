En 50-årig mand kan nu vente et retsligt efterspil, efter at han onsdag klokken 18.28 blev taget for at køre spirituskørsel.

Det skete midt i Bogense, hvor manden ifølge vagtchefen i Fyns Politi kom kørende i sin personbil, og en patruljevogn standsede ham rutinemæssigt.