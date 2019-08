3 vigtige ting om Æbelø

3) Blev tilkendt erstatning

Da Aage V. Jensens Fonde købte Æbelø var det tilsat ønsket om at blive kompenseret for fredningen. Den ville minimere muligheden for jagt og dermed også muligheden for at tjene penge på øen. Det oprindelige krav lød på 12,9 millioner kroner. Slutteligt endte kompensationen i 2002 på cirka syv millioner kroner.