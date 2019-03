3 gode ting at vide

Mere hjælp at hente

Få endnu mere styr på plastikordningen ved at downloade den gratis app affaldnordfyn. Virker til iphone og Android. Via Nordfyns Kommunens hjemmeside kan man også tilmelde sig en SMS-tjeneste, så man løbende får besked om, hvornår plastikaffaldet bliver hentet. Indsamlingen af plastik fra private husholdninger begyndte 4. februar og løber som et forsøg til februar næste år.