25-års jubilar med passion for værktøj og lystfiskeri

Otterup: Jesper Vejen Linnebjerg, der er sælger i Bygma Otterup, har mandag 1. juli 25 års jubilæum.

Da Jesper Linnebjerg i 1994 kom til Otterup Trælast - der senere blev til Bygma Otterup - havde han allerede lang erfaring med arbejdet på en trælasthandel. Allerede i skoletiden startede Jesper som arbejdsdreng på den lokale trælast nogle timer om ugen, og han kan tænke tilbage på en sjov og lærerig tid.

Fritidsjobbet gav så meget smag på branchen, at han - nu med papir på en EFG-uddannelse - kom i lære i den selv samme forretning, kun afbrudt af ni måneders værnepligt i Odense. - Som udlært kom jeg til Bygma Otterup, hvor jeg stod for værktøjsafdelingen, som jeg altid har brændt for. Og jeg fik mulighed for at udbygge afdelingen med de nyeste typer specialværktøj. Det var en rigtig spændende tid. Men jeg ville gerne noget mere, så jeg blev intern sælger i trælastafdelingen, og efter nogle år blev jeg udnævnt til ekstern sælger, fortæller jubilaren i en pressemeddelelse.