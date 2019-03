21-årig selvstændig: Andreas valgte den faste løn fra

21-årige Andreas Sørensen fra Bogense takkede nej til en fast stilling og sprang i stedet ud i livet som selvstændig.

Bogense: - Jeg har altid vidst, at jeg ville være min egen chef, og jeg kan mærke at beslutningen er den rigtige for mig, lyder det fra 21-årige Andreas Sørensen fra Bogense. Det er ellers ikke så længe siden, han afsluttede sin mekanikeruddannelse med et fornemt 12-tal, og hans mester Morten Olsen ved Fyns Bilsalg og Automester i Bogense ville gerne tilbyde Andreas en plads som svend. - Jeg har været super godt tilfreds med at være i lære der, og jeg havde også skrevet under på en kontrakt - men jeg havde bare en drøm, der måtte prøves af. Så jeg valgte den faste løn fra. Nogle dage kan jeg da godt stadig vågne og tænke hvad f.... jeg har gang i, men når man så kommer rundt til kunderne og kan planlægge sin dag selv, så glemmer man den del, siger Andreas Sørensen.

De fleste opgaver kan klares direkte hos kunden med Andreas Sørensens rullende værksted, men han har også værksted i en stor lade på Bogmose, hvor de større maskiner kan komme i tørvejr, mens han arbejder med dem. Foto: Thomas Gregersen

Bor stadig hjemme Den unge iværksætter bor stadig hjemme hos sine forældre, så på den måde kan de månedlige udgifter holdes nede i opstartsperioden. Det er også med til at mindske udfordringen i at kombinere et ungdomsliv med fester med ansvaret for sit eget firma, hvor jeg kører døgnservice. AS Maskinservice hedder hans firma og både private, landbrug og virksomhedskunder findes allerede i en større radius over det meste af Fyn. Det er stadig mekanikken, der er fokus på i AS Maskinservice, men opgaverne er nogle andre. - Det er mere udfordrende, fordi man aldrig ved præcist, hvad man kommer ud til. Jeg skal selv finde frem til fejlene på den manuelle måde og nogle gange kræver svaret måske en stor hammer. Den går jo ikke på moderne finmekanik og avanceret elektronik i nutidens biler, griner Andreas Sørensen.

Flere faste aftaler Det er både mekaniske og elektriske fejl han kan løse, når han kommer ud til kunden i sit rullende værksted - og resten kan klares i den lade, han har lejet som værksted på Bogmose ved Bogense. Udover en rummelig kassevogn har den unge iværksætter også været nødt til at investere et større beløb i forskelligt værktøj og en pressemaskine til hydraulikslanger. - Den første tid er gået med at komme ud til en lang række virksomheder, sparke nogle døre ind og sige "Hej, her er jeg. Det her kan jeg hjælpe jer med", og det har virket. Jeg har allerede fået flere faste aftaler i hus, fortæller Andreas Sørensen.