20-årige Anders stillede op for første gang: - Jeg er meget stolt af mig selv

Veflinge: Livet går videre. Da avisen talte med Anders Funch Engelstad var han i sin egenskab som byrådsmedlem for SF i Nordfyns Kommune på vej til udvalgsmøde.

Dagen før al fokus rettet mod folketingsvalget. Den 20-årige politiker fra Veflinge stillede op som en af de yngste kandidater og havde sat sig et mål om at få mindst 500 stemmer. Facit blev, at han endte med at få 531 stemmer.

- Det er over forventning, og uden at det skal lyde forkert, så er jeg meget stolt af mig selv.

Med 229 stemmer blev Anders Funch Engelstad den SF'er, som fik flest stemmer i Nordfyns Kommune. Karsten Hønge fik 212.

- Det har været en spændende oplevelse, og jeg er mere glad, end jeg havde troet. Jeg føler ikke, at det har været forgæves. Jeg føler, at jeg har haft mange odds mod mig, og at det alligevel er gået godt.

I forhold til så mange andre kandidater var Anders Funch Engelstad mere overladt til sig selv. Han havde ikke noget kampagnehold til at hjælpe sig, og økonomiske midler var det også så som så med sammenlignet med så mange andre. Alt i alt har han brugt 20.000-25.000 kroner at markedsføre sig på. Alene en plakat koster 25 kroner, og Anders Funch Engelstad har haft 600-700 hængende rundt på Fyn.