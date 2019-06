18-årig kvinde kørte galt

Nordfyn: En spændt sikkerhedssele og en udløst airbag var stærkt medvirkende til, at en 18-årig kvinde slap med skrækken, da hun torsdag kørte galt.

Anderledes er det vanskeligt at konkludere, efter at den unge kvinde fra Otterup klokken 13.14 kom på afveje. Ifølge politiets døgnrapport kørte hun ad Sandvad mod øst, da hun af uvisse årsager kom ud i rabatten, således at hun endte i grøften.

Det videre forløb var, at hun ramte en betonbrønd, som betød, at bilen blev slynget op i luften og ramte et større elskab. Politiet oplyser, at kvinden anvendte sikkerhedssele, og at bilens airbag blev udløst. Der var ingen personskade. (hen)