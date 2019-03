Svingende blodsukker og frygt for diabetes fik omkring 100 borgere til at møde op i Sundhedscaféen i Otterup for at blive klogere på forebyggelse af sygdommen.

Otterup: Inge Strange fra Søndersø har haft diabetes i 15 år og indtil for nyligt helt uden brug af medicin. Sygdommen har hun holdt i ave med rigeligt motion og den rette kost. Hun blev diagnosticeret kort tid efter, at hendes far døde i en alt for tidlig alder af en blodprop forårsaget af diabetes. - Jeg var opmærksom på det, fordi min far døde så tidligt. Så har jeg sat mig ind i, hvordan man forebygger det, siger hun. Selvom hun også har været instruktør i en selvhjælpsgruppe for diabetikere på Nordfyn, var der stadig mange nye ting for hende, som hun kunne bruge eller få genopfrisket, da Diabetesforening Nordfyn sammen med Sundhedscaféen fredag formiddag i sidste uge holdt et oplæg om, hvad mad og bevægelse betyder for blodsukkeret. Netop et svingende blodsukker var der mange gæster, der kunne nikke genkendende til - og da et svingende blodsukker kan være tegn på diabetes, var der mange blandt de cirka 100 borgere, der spidsede ører. - Jeg synes, det var rigtigt godt, og især da vi lavede stolemotion. Det giver altså utrolig meget, siger Inge Strange. Stolemotion lå sidst i programment og fik den store forsamling helt op i gear med metoder, som alle kan bruge hjemme i stuerne. Også selvom det knirker lidt i hoften. Kirsti Pedersen, der er motionskonsulent og cand. scient. i Idræt og Sundhed, stod for den aktive del af programment, mens Susanne Elman, klinisk diætist fra Diabetesforeningen, stod for at give gode råd om kost og madvaner.

Fedme i kommunen Udover at genetikken spiller ind, når det drejer sig om type 2-diabetes, så er overvægt også en stor risikofaktor for udvikling af sygdommen. Nordfyns Kommune har den kedelige rekord i at have flest overvægtige og svært overvægtige i landet. Ifølge Sundhedsstyrelsen vejer 61,3 procent af kommunens borgere for meget. Derfor deltog den sundhedsfaglige projektkoordinator i Nordfyns Kommune, Nadina Buljubasic, også for at reklamere for kommunens forskellige diabetes- og fedmeforebyggelse. Kommunen tilbyder blandt andet samtaler for overvægtige i kommunens tre største byer, hvor man kan blive vejledt om blandt andet diabetes. - Flertallet af dem, der deltager på holdene, vil gerne arbejde på deres overvægt. Så dér fanger vi nogle af Nordfyns overvægtige, siger Nadina Buljubasic. I 2018 startede Veflinge på et ambitiøst projekt. Landsbyen har sat sig for at tabe et ton på to år blandt andet gennem hård træning. Cirka 200 lokale borgere har indtil videre meldt sig til projektet.