Den lille, grå killing er lige flyttet ind i huset i Særslev hos Sabrina Hansen, hendes to søskende og mor og far. Og her i sommerferien har Sabrina god tid til at kæle med kattene, for familiens budget rækker ikke til de store ferieplaner. Foto: Nils Svalebøg

Sabrina Hansen er 13 år og har mange drømme for sin fremtid. Lige nu er hun med i en dokumentarfilm om børn, der vokser op i familier, der ikke har ret mange penge. For Sabrina betyder det, at hun kun kan spille teater i sin fritid, fordi Røde Kors hjælper hende.

Særslev: Sabrina Hansen er 13 år og drømmer om at blive skuespiller. Først vil hun have en studentereksamen, og så vil hun søge ind på en skuespillerskole. Sabrinas alder taget i betragtning ligger den drøm en del år ude i fremtiden, men allerede nu får hun en fornemmelse af, hvordan det er at blive filmet. For den 13-årige pige fra Særslev er med i en dokumentarfilm om, hvordan det er at være barn i en familie, der ikke har ret mange penge. De små dokumentarfilm med titlen Vores Børn produceres af Michael Dinesen, der laver filmen for Nordisk Film og Røde Kors for at sætte fokus på børn i Danmark, der har brug for en ekstra håndsrækning. Sådan en håndsrækning får Sabrina Hansen fra Røde Kors, der betaler for, at hun kan gå til teater i Borgerhuset i Søndersø en gang om ugen og på den måde allerede nu - i det små - udleve drømmen om at blive skuespiller. Når den nye sæson begynder efter sommerferien, er det den tredje for Sabrina Hansen, og hun synes, det er sjovt både at være med til at skrive stykker og spille dem for forældrene. Michael Dinesen har også filmet hende på teaterholdet og bagefter interviewet hende om, hvad hun synes om at spille teater. - Det er lidt mærkeligt, at der går en mand med et kæmpe kamera og filmer mig, og jeg kan godt blive lidt nervøs, når jeg skal snakke til kameraet, erkender den 13-årige.

- Det er lidt mærkeligt, at der går en mand med et kæmpe kamera og filmer mig, og jeg kan godt blive lidt nervøs, når jeg skal snakke til kameraet. Sabrina Hansen

Siden jul er Sabrina Hansen flere gange blevet filmet til en dokumentar, der skal vises i Go' Morgen Danmark, men hun laver også selv små videoer, som hun lægger ud på YouTube. Foto: Nils Svalebøg

Lidt nederen I huset i Særslev har manden med kameraet blandt andet filmet Sabrina til jul, da hun pakkede gaver op, og bagefter har han snakket med hende om, hvordan det er at leve i en familie, der ikke har ret mange penge. - Og hvordan er det så? - Nogle gange kan det godt være lidt nederen ikke at have ret mange penge, men jeg har jo levet med det, så jeg er blevet vant til det, fortæller Sabrina Hansen en eftermiddag i sommerferien, hvor også mor Heidi og lillebror William er hjemme i huset sammen med den lille bløde killing, som familien lige har reddet fra at blive aflivet. Når Sabrina Hansen begynder i 7. klasse på Søndersøskolen efter sommerferien, er det også planen, at Michael Dinesen skal filme på den første skoledag. - Jeg har fortalt nogle af klassekammeraterne, at jeg er med i en film, og de synes, det er fedt. Der er også nogle, der spørger, hvorfor jeg skal i tv, og så siger jeg, at det er fordi, vi er en familie, der ikke har så mange penge.

Filmer til YouTube For hvis TV 2's plan holder - og det har familien fået lovning på, efter at indslaget én gang er blevet aflyst, skal Sabrina Hansen og et af de andre børn, der er med i dokumentaren, med i Go' Morgen Danmark mandag den 19. august. - Vi skal være i studiet i København klokken 6.30, så TV 2 betaler for, at Sabrina og jeg kan bo på hotel i København natten før, fortæller Heidi Hansen. Det er ikke noget, de har prøvet før, og det har resten af familien heller ikke, så de har besluttet at gøre det til en familietur og tage af sted hele familien. - Jeg tror, det bliver sjovt, men jeg er da lidt nervøs over, om jeg kommer til at sige noget forkert, siger Sabrina Hansen, der i øvrigt ikke nøjes med at lade sig filme af Michael Dinesen, men også selv er flittig til at lægge videoer på YouTube. De kan ses under Sabrinas Kreaverden.