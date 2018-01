U12-holdets målmand Simon Holmberg har længe ønsket at spille håndbold, men han måtte vente på at få fysikken med.

Otterup: Når så få drenge og børn og unge i det hele taget vælger at spille håndbold i Otterup, er der flere gode forklaringer. Det forstår man i hvert fald på U12-drengenes målmand Simon Holmberg, som er 12 år og har spillet i klubben siden sommeren 2016.

- Jeg har altid gerne ville spille håndbold, men det er meget hårdt fysisk, så der gik lidt tid, inden jeg følte, at jeg havde størrelsen til det, siger den unge håndboldspiller, som under træningen viser stor smidighed i målet, når holdets andre spillere bombarderer buret.

For tilskuere i hallen kan der næppe være tvivl om, at drengene har det sjovt under træningen. De pisker og moser rundt.

- Det er en sjov måde at få motion på, siger Simon Holmberg, som dog alligevel oplever, at mange af vennerne vælger at bruge deres tid på andre ting.

- Mange af mine venner spiller fodbold, og jeg kender også nogen, som er begyndt til e-sport, men måske ville det hjælpe, hvis man reklamerede lidt mere for håndbolden, lyder det fra holdets sidste skanse.