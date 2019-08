10-årige Laura med vild indsamling: Så meget pant har hun samlet ind til kræftramte

Søndersø: Begge Laura Runøes bedstefædre tabte kampen til kræft, og flere af hendes klassekammerater har mistet en forælder til kræft. Hændelser, der har berørt den 10-årige pige fra Søndersø dybt.

I november sidste år begyndte Laura Runøe at samle pant ind til TV 2's indsamlingsshow Knæk Cancer. Hun brugte sin lilla trækvogn til at opbevare tomme flasker i, når hun gik fra dør til dør for at modtage donationer.

På omkring 10 måneder er det lykkedes Laura Runøe at samle pant ind for over 10.000 kroner, fortæller Mette Runøe, mor til Laura.

- Det er fuldstændig vildt, at hun har fået samlet så meget ind, og vi er så stolte af hende. Når jeg siger til hende, at vi skal op og pante, så er hun hverken gnaven eller ugidelig. Hun er bare på, og sådan har det været hele vejen. Hun er også med i banken og aflevere pengene bagefter. Hun har hjertet på rette sted, og som hun selv sagde for nogle uger siden: mor, hvis bare en kan få det bedre, er min indsamling det hele værd.

Laura Runøes projekt er nærmest kendt af alle i Søndersø og omegn. Og derfor bliver Lauras mor ofte kontaktet af folk, der vil donere pant.

- Alle kender hende snart i byen. Det meste af kommunikationen foregår over Facebook, hvor jeg har tidligere har lavet opdateringer i gruppen 5471 Søndersø, fordi folk er så nysgerrige på at høre, hvordan det går med indsamlingen, siger Mette Runøe.